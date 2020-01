Bébé prend son bain, elle tente d'étrangler son ex

La directrice des Affaires latino-américaines de l'Etat de New York, Melissa Quesada, a été mise en examen dans une affaire de violences conjugales. Miss Amérique latine 2006 est accusée d'avoir attaqué son ex-compagnon et mis en danger la vie de leur bébé, en novembre dernier dans sa maison de New Rochelle (New York). Selon la mise en accusation, l'avocate était en train de donner un bain à sa fille quand elle s'en est physiquement prise au père de celle-ci.

Melissa Quesada aurait laissé son bébé seul dans la baignoire et aurait attaqué son ex en plantant ses ongles dans son cou et en pressant ses pouces contre sa gorge, explique le «New York Daily News».

Elle dément ces accusations

«La victime a subi des lacérations au cou et des difficultés à avaler. Il a demandé des soins médicaux pour ses blessures», peut-on lire dans le document de mise en accusation. Après l'agression, la victime présumée a porté plainte contre la mère de son enfant. La quadragénaire est accusée d'agression avec intention de causer des blessures physiques, de harcèlement et de mise en danger du bien-être d'un enfant.

Elle doit retourner au tribunal le 4 février. Une porte-parole du bureau du gouverneur de l'Etat de New York confirme que Melissa Quesada travaille toujours pour le compte d'Andrew Cuomo. Quant à l'avocat de la quadragénaire, il indique que sa cliente «dément catégoriquement ces allégations». «Melissa est une mère dévouée à sa fille, et malgré les allégations de son ex-petit ami, elle a obtenu la garde résidentielle principale de leur enfant», a ajouté Me John Pappalardo.

(L'essentiel/joc)