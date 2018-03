La pression monte pour inculper Harvey Weinstein

Bientôt six mois que l'affaire Weinstein a éclaté, et le producteur de cinéma, accusé d'abus sexuels par une centaine de femmes, n'a pas été inculpé: la pression monte sur le procureur de Manhattan, accusé de reculer devant une bataille judiciaire difficile. Pressé par le mouvement «Time's Up», né dans le sillage du #MeToo pour aider les victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles au travail, le procureur de l'Etat de New York a annoncé lundi qu'il allait mener «un examen complet, juste et indépendant» des raisons pour lesquelles le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, n'avait jusqu'ici pas inculpé le producteur multi-oscarisé.

Le studio Weinstein dépose le bilan



Le studio de cinéma fondé par Harvey Weinstein et son frère Robert a déposé formellement son bilan lundi, et annoncé mettre fin aux accords de confidentialité qui imposaient le silence aux victimes et aux témoins des abus sexuels d'Harvey Weinstein.

Depuis la publication le 5 octobre des premières révélations sur Harvey Weinstein, ce dernier a été déchu de toute fonction officielle. De nombreuses actions ont été intentées contre lui au civil qui pourraient le ruiner. Des enquêtes criminelles ont été lancées à New York, Los Angeles et Londres. Mais l'ancien faiseur de stars, 66 ans, qui n'a pas été vu en public depuis octobre, n'est sous le coup d'aucune inculpation, et suivrait un traitement pour les addictions sexuelles dans une clinique de l'Arizona. Face à ce qui ressemble à un blocage, Time's Up, dont la requête a été relayée sur Twitter par des célébrités comme Ashley Judd, Reese Witherspoon ou Jessica Chastain, a réclamé une enquête pour vérifier l'«intégrité» du procureur new-yorkais et «rétablir la confiance» dans son bureau.

L'enquête sur Weinstein est «toujours en cours»

Time's Up a cité le cas de l'agression présumée sur la mannequin italienne Ambra Battilana, qui n'a donné lieu à aucune poursuite du procureur de Manhattan en 2015, alors que la police, en possession d'un enregistrement compromettant, pensait avoir un dossier solide. Time's Up s'est dit aussi «troublé» par de récentes informations selon lesquelles le procureur Vance pourrait être influencé par Harvey Weinstein et ses avocats, dont l'un au moins a travaillé pour Cyrus Vance par le passé. Un porte-parole du procureur, Danny Frost, a néanmoins réfuté ces soupçons.

«L'idée que notre bureau pourrait reculer à l'idée de poursuivre un homme puissant est démentie par notre travail au quotidien et nos précédents succès dans la défense des victimes d'agressions sexuelles», a-t-il déclaré. Frost s'est dit «confiant que tout examen confirmera que notre bureau a mené l'enquête sans crainte ni traitement de faveur, et sur ses seuls mérites». Il a aussi assuré que l'enquête sur Weinstein était «toujours en cours», mais n'a rien dit sur ses chances d'aboutir. Preuve qu'ils sont sur la sellette, le bureau du procureur et la police new-yorkaise ont aussi assuré dans un communiqué commun travailler main dans la main dans cette histoire.

