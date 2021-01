«Si des Noirs avaient fait ça, on serait tous morts»

Au lendemain de l'envahissement du Capitole par des partisans de Donald Trump, citoyens et observateurs à travers le monde se partagent entre sidération et injustice. Injustice car la réponse des autorités à ce qui est qualifié par de nombreuses personnes comme une «attaque terroriste» contre la démocratie n'a pas été réprimée de manière suffisante.

Parmi les voix les plus critiques, des membres de la communauté afro-américaine se sont interrogés sur une différence de traitement selon la couleur de peau. Entraîneur reconnu en NBA, le coach des Sixers de Philadelphie a été l'un des premiers à formuler cet état de fait: «Je vais le dire, car je ne pense pas que beaucoup de gens le fassent : pouvez-vous imaginer aujourd’hui, si des Noirs prenaient d’assaut le Capitole, ce qui se serait passé ?».

Peu réputé pour ses prises de position politiques, le rappeur d'Atlanta Lil Yachty est allé encore plus loin sur Twitter. «Si des Noirs avaient envahi le Capitole, on serait tous mort», a-t-il déclaré.

R.I.P X fuck da news, If black people raided the Capitol we would all be dead https://t.co/YBMUMnsfLj — concrete boy boat (@lilyachty) January 6, 2021

Une image en particulier est largement partagée sur les réseaux sociaux: celle des forces mobilisées pour protéger le cœur de la démocratie américaine lors des manifestations «Black Lives Matter», que plusieurs journalistes, politiques et internautes estiment pacifiques.

This was the preparation for a Black Lives Matter peaceful protest this summer. Members of the National Guard were deployed near the White House ahead of peaceful protests against police brutality. Quite a difference. ???? pic.twitter.com/CBGIykqmsa — Linsey Davis (@LinseyDavis) January 6, 2021

La mobilisation importante de la garde nationale à cette occasion interroge surtout lorsqu'elle est comparée au dispositif de sécurité rapidement débordé lors de l'intrusion des pro-Trump à l'intérieur du Capitole. Un deux-poids, deux-mesures ressenti dans une Amérique plus divisée que jamais, l'envahissement du Capitole par des partisans d'extrême droit étant arrivée 24h après la décision de la justice américaine de ne pas inculper le policier responsable des tirs qui ont paralysé Jacob Blake , à Kenosha, le 23 août dernier.

Un tweet de l'ex-star de la NBA Dwyane Wade résume le sentiment de nombreux Afro-Américains en opposant les bavures et meurtres dont ont été victimes des Noirs et l'impunité dont bénéficierait l'extrême droite pro-Trump: «Les Noirs sont arrêtés et ne sortent pas vivants. On ne peut pas dormir dans notre propre lit sans être tué. On ne peut pas faire un jogging sans être tué. On ne peut pas se promener dans la rue avec un sweat à capuche sans être tué. Mais eux peuvent faire ça?».

Black people get pulled over and don’t make it out alive. We can’t sleep in our own beds without being killed. We can’t jog without being killed. We can’t walk down the street with our hoodies up without being killed but they can do this??? https://t.co/j59OMKw4LO — DWade (@DwyaneWade) January 6, 2021

(Thomas Holzer/L'essentiel)