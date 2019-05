Des touristes visés par une explosion en Égypte

Un engin explosif a détoné au passage de l'autocar de tourisme, qui circulait à Guizeh, près du site du nouveau musée des Antiquités égyptiennes en construction, au pied des pyramides.

Des images des lieux de l'explosion circulant sur les réseaux sociaux montrent le bus endommagé et des débris sur la route.

Lors d'une attaque similaire en décembre, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh.

L'attaque de dimanche intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Egypte du 21 juin au 20 juillet.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct