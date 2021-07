13 jihadistes et 4 civils tués dans le sud-​​est du Niger

Treize combattants de Boko Haram ont été tués lors d’accrochage mardi avec l’armée et quatre civils ont été «exécutés» par les jihadistes dans le sud-est du Niger, a-t-on appris jeudi de source militaire.

«Le mardi 29 juin 2021 aux environs de 18h, des combattants de Boko Haram à bord de dix véhicules avaient tendu une embuscade à un élément militaire sur l’axe Diffa-Mainé Soroa. Cette attaque a été mise en échec grâce à la vaillance de nos forces terrestres et aériennes», a indiqué dans un communiqué la Force multinationale mixte (FMM, qui associe Nigeria, Tchad, Cameroun et Niger).

«Quatre civils exécutés»

Avant cette attaque, les assaillants ont intercepté un bus de transport de passagers et ont attaqué des «paisibles villageois», dit le communiqué. «Quatre civils ont été exécutés par l’ennemi» dont le chauffeur de bus intercepté, deux habitants et un chef de village. Six militaires et deux femmes (civiles) ont été également blessés, précise le texte.

«Côté ennemi: treize terroristes neutralisés (tués)», souligne la source qui assure qu’un véhicule des assaillants, quatre fusils AK-47, une arme collective de calibre 12.7 mm et une «importante quantité de munitions» ont été saisis par l’armée. Les jihadistes nigérians multiplient depuis mai, les attaques dans cette région nigérienne riveraine du Lac Tchad et contre Diffa, sa grande ville.

(L'essentiel/AFP)