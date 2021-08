30 combattants tués dans l'attaque d'une base

Des frappes visant la plus grande base aérienne du Yémen ont tué plus de 30 combattants progouvernementaux et blessé plus d'une cinquantaine d'autres personnes dimanche, selon un nouveau bilan établi par des sources militaires et médicales loyalistes. «Plus de 30 personnes ont été tuées et au moins 56 personnes blessées» dans l'attaque sur Al-Anad (sud), a déclaré Mohammed al-Naqib, un porte-parole des forces armées.

Une source médicale militaire a confirmé le bilan, revoyant à la hausse un précédent bilan de sept morts. Aucune partie n'a pour l'heure revendiqué l'attaque, mais les forces militaires progouvernementales accusent les rebelles Houthis d'en être les responsables.

(L'essentiel/afp)