Ils auraient laissé mourir leur fille de piqûres de poux

La fillette venait de manger et s’était allongée lorsque sa mère l’a trouvée inconsciente. Selon son dossier médical, elle est morte d’une crise cardiaque le 26 août à la suite d’attaques répétées de poux. Selon Boston.com, l’Américaine souffrait de l’infestation depuis trois ans. Les morsures répétées des poux auraient fait chuter son taux de fer dans le sang, engendrant l’anémie, elle-même responsable de la crise cardiaque.

La jeune Kaitlyn Yozviak vivait dans des conditions très précaires avec ses parents à Macon, selon le bureau d’enquête de Géorgie. Un enquêteur a déclaré que la maison était très sale et que des poux étaient encore visibles sur le lit de l’enfant. Les parents de la jeune fille, John Joseph Yozviak, 38 ans, et Mary Katherine Horton, 37 ans, ont été arrêtés pour meurtre au second degré et actes de maltraitance.

Parents connus des services

La conclusion selon laquelle les poux auraient pu tuer un enfant a suscité des doutes chez certains médecins. Mais les spécialistes de la protection de l'enfance reconnaissent que la pandémie de coronavirus a coupé de nombreux enfants des enseignants, des conseillers et des médecins qui pourraient signaler des signes possibles de négligence ou d'abus.

Le couple avait déjà eu des problèmes avec les services de protection de l’enfance. La garde des deux frères de Kaitlyn leur avait été retirée à cause des conditions d’hygiène désastreuses dans lesquelles la famille vivait.

La jeune fille avait aussi été brièvement placée chez un membre de la famille en 2018, après un troublant rapport qui laissait entendre que l’Américaine avait été heurtée par une voiture. Les travailleurs sociaux avaient alors découvert une maison sale, avec de l’urine de chat partout. Les parents avaient tout nettoyé et récupéré leur fille au bout de six jours.

(L'essentiel/max)