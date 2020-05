Un surfeur a été tué par un requin, samedi au large d’une plage du comté de Santa Cruz (Californie). Ben Kelly, 26 ans, était en train de surfer à environ 100 mètres de Manresa State Beach quand il a été attaqué par un squale dont l’espèce n’a pas été identifiée. Selon les secouristes, deux autres surfeurs se trouvaient dans l’eau au moment du drame. Le décès du jeune homme a été prononcé sur place.

Les eaux situées à 1,5 kilomètre au nord et au sud de l’attaque resteront fermées pendant cinq jours, rapporte NBC. Des panneaux ont été installés sur la plage pour avertir les habitants. La Californie n’avait plus connu d’attaque mortelle de requin depuis huit ans. La dernière était survenue en 2012 à Santa Barbara.

Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent. «Il était une véritable légende et l’homme le plus adorable que je connaissais», a écrit un proche. «Aloha frère, et plein d’amour pour ton expédition de surf sur les étoiles», a commenté un autre internaute. «Pas de réponse aux questions. Pourquoi est-ce arrivé? Cela n’a pas de sens!» peut-on lire sur le compte Instagram de la victime. Le service des parcs de Californie a pour sa part adressé ses condoléances à la famille du surfeur, qui laisse derrière lui sa jeune épouse.

