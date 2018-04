Des apprentis du foot incités à se prostituer

Des adolescents coupés de leur famille, pensionnaires de centres de formation de prestigieux clubs de football d'Argentine étaient prostitués, victimes d'abus sexuels en échange parfois d'une paire de crampons: le scandale embrase le football argentin. Jusqu'ici, six personnes ont déjà été arrêtées, dont un arbitre et un organisateur de tournois de jeunes, dans le cadre d'une enquête ouverte par la justice argentine.

Les victimes au sein du club d'Independiente étaient incitées à avoir des relations sexuelles avec des adultes en échange d'argent, de promotion au sein du club ou de chaussures à crampons, selon les premiers éléments de l'enquête. Le scandale a éclaté pendant la deuxième quinzaine de mars, lorsque des dirigeants du club Independiente, dans la banlieue populaire d'Avellaneda et club formateur de Sergio Agüero, ont contacté les autorités et tiré la sonnette d'alarme.

Contexte de vulnérabilité

Le psychologue du club venait de recueillir le témoignage d'un adolescent de 17 ans, confiant avoir été encouragé, avec un autre joueur de 19 ans, à se prostituer dans le quartier branché de Palermo, à Buenos Aires, où étaient organisées des rencontres sexuelles avec des hommes adultes, selon la presse locale. «La structure de ce réseau de prostitution de mineurs ne fonctionnait pas seulement à Independiente. Il y a d'autres clubs» impliqués, assure la procureure Maria Soledad Garibaldi, en charge de l'enquête pour Independiente. Lundi, c'est le deuxième club le plus titré d'Argentine, River Plate, qui était éclaboussé par des révélations d'une ONG sur des agressions présumées, commises entre 2004 et 2011.

L'Association Avivi, s'appuyant sur les déclarations d'une médecin et d'une psychologue congédiées par River Plate, a déposé plainte auprès de la police de Buenos Aires. «Des enfants qui sont venus de leurs provinces avec un rêve, des projets, des espoirs, ces enfants, on leur a volé leur enfance et leur corps», a dénoncé María Elena Leuzzi, la fondatrice de l'ONG spécialisée dans la défense des victimes d'abus sexuels sur mineurs. «Ces abus surviennent dans un contexte de vulnérabilité. Beaucoup d'enfants des équipes de jeunes viennent de provinces éloignées, sont séparés de leur famille et de leurs référents», selon Oscar Mangione, ancien psychologue de Boca Juniors. D'après lui, seulement 2 ou 3% des jeunes passant par les centres de formation finissent par jouer en première division.

(L'essentiel/afp)