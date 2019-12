Kiev et le Donbass vont échanger des prisonniers

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué samedi qu'il s'attendait à la tenue dimanche d'un échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes de l'Est de l'Ukraine, une nouvelle étape, si elle se confirme, d'une désescalade dans ce conflit armé. «L'échange doit avoir lieu demain. Nous attendons cela. Pour l'instant, l'identification de toutes les personnes n'est pas terminée», a indiqué M. Zelensky, cité dans un communiqué de la présidence ukrainienne.

Plus tôt dans la journée, Daria Morozova, la médiatrice du gouvernement de la république autoproclamée du Donetsk, a annoncé que Kiev et les séparatistes avait trouvé un accord sur un échange de prisonniers ce dimanche. Selon elle, les deux territoires séparatistes de Donetsk et Lougansk se verront remettre 87 personnes, tandis que 55 seront remises à Kiev. La responsable n'a donné aucune indication sur l'identité de ces prisonniers.

À un poste-frontière

Des médias russes affirment que l'opération doit avoir lieu à un poste-frontière sur la ligne de front. Selon des informations des médias ukrainiens, non confirmées par les autorités, les séparatistes pourraient libérer principalement des prisonniers de guerre ukrainiens, mais également des activistes ou journalistes pro-Kiev emprisonnés.

Côté ukrainien, un tribunal de la ville de Kharkiv a pour sa part relâché samedi trois hommes condamnés à la prison à vie pour avoir préparé un attentat en février 2015, a constaté un journaliste de l'AFP.

Déjà un échange en septembre

En septembre, Kiev et Moscou avaient échangé 70 détenus, notamment des figures symboliques, comme le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, relâché par le Kremlin. Les belligérants des deux camps ont ensuite reculé dans trois petits secteurs de la ligne de front, et le sommet de Paris a décidé que d'ici fin mars d'autres retraits de troupes de ce type devaient avoir lieu. La Russie a aussi rendu à Kiev des navires de guerre qu'elle avait saisis.

La guerre entre Kiev et des séparatistes prorusses a fait plus de 13 000 morts depuis son éclatement en 2014, quelques semaines après l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie qui avait elle même suivi le soulèvement pro-européen de Maïdan.

(L'essentiel/afp)