Un astéroïde se dirige vers la Terre, pile pour l'élection

L'information fait le buzz aux États-Unis. Un astéroïde pourrait «s'écraser» sur la Terre, le jour avant l'élection présidentielle américaine. C'est la NASA qui a identifié l'objet céleste qui se dirige tout droit vers la planète bleue.

Pas de panique pour autant, l'astéroïde en question ne devrait causer aucun dommage, a rassuré l'agence gouvernementale: «L'astéroïde 2018VP est très petit, approximativement deux mètres. Il ne représente aucune menace pour la Terre. S'il entrait dans l'atmosphère, il se désintégrerait en raison de sa petite taille». Les plus sceptiques noteront que l'astéroïde n'a que...0,41% de chance de percuter notre planète.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size. — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 23, 2020

Aucune catastrophe en vue donc mais une coïncidence avec le scrutin qui n'a pas manqué d'amuser médias, célébrités et internautes. «Nous sommes en 2020, vous vous attendez à quoi?», ironise 9GAG. «J'avais "l'astéroïde qui percute la Terre" sur ma carte bingo. Mais le jour avant l'élection? C'est trop», a lancé Alyssa Milano de son côté.

Okay, I did have “asteroid could hit Earth” on my 2020 bingo card. But on election eve? C’mon...https://t.co/GwkBKsC34U — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 22, 2020

Just when you though 2020 was finished. https://t.co/vjrK9hP1Mz — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 23, 2020

There are 72 days until Election Day.



It is more likely that Earth will be hit by an asteroid in 71 days than that #VoteByMail (or vote by drop box) will lead to a rigged election.



But vote early, just in case the asteroid takes out your mailbox.

☄️ https://t.co/NOMONCXupa — Ellen L Weintraub (@EllenLWeintraub) August 23, 2020

(th/L'essentiel)