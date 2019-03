Les boîtes noires ont été envoyées à Paris

La compagnie Ethiopian Airlines dont un Boeing 737 MAX 8 s'est écrasé dimanche près d'Addis Abeba, faisant 157 morts, a annoncé jeudi avoir envoyé les boîtes noires à Paris où elles seront analysées. «Une délégation éthiopienne dirigée par le Bureau Investigation Accident (AIB) a emmené par avion l'enregistrement des données du vol (Flight Data Recorder - FDR) et l'enregistrement des conversations du cockpit (Cockpit Voice Recorder - CVR) à Paris pour enquête», a déclaré la compagnie sur son compte Twitter.

An Ethiopian delegation led by Accident Investigation Bureau(AIB) has flown the Flight Data Recorder (FDR) and Cockpit Voice Recorder (CVR) to Paris, France for investigation.