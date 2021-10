Tué par une amibe en jouant avec de l’eau

Une famille texane a été touchée par un incident aussi rare que dramatique, récemment à Arlington. Le 5 septembre, un enfant a été hospitalisé dans un état grave. Les médecins ont diagnostiqué au petit patient une méningo-encéphalite amibienne primitive et n’ont rien pu faire pour le sauver: il a succombé six jours plus tard. Il a été établi que l’enfant avait contracté une amibe rare «mangeuse de cerveau» en s’amusant sur une place de jeux aquatiques.

Après ce drame, les autorités ont fait fermer toutes les aires de jeux d’eau de la ville, explique The Independent. Il s’est avéré que les tests quotidiens visant à déterminer le niveau de chlore qui tue l'amibe n’avaient pas été effectués correctement. «Nous avons identifié des lacunes dans notre programme d'inspection quotidienne. Ces lacunes ont fait que nous n'avons pas respecté les normes d'entretien de nos aires de jeux», a admis Lemuel Randolph, maire adjoint d’Arlington.

Convulsions et hallucinations

La victime, dont l’âge et l’identité n’ont pas été rendus publics, s’était rendue plusieurs fois dans le même parc durant les semaines précédant son décès. Cette amibe tueuse pénètre dans la cavité nasale et se déplace dans le cerveau, où elle détruit les tissus du lobe frontal. S’ensuivent alors des symptômes tels que fièvre, maux de tête, raideur de la nuque, convulsions et hallucinations. La mort survient généralement dans les cinq jours suivant l’infection.

Selon les autorités, seuls 34 cas d’infection de la Naegleria fowleri ont été signalés aux États-Unis entre 2010 et 2019. L’année dernière cependant, deux enfants de 6 et 10 ans sont décédés de cette infection après s’être baignés dans des lacs au Texas.

(L'essentiel/joc)