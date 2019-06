13 morts dans un accident après les fiançailles

Un camion transportant 53 personnes qui revenaient d'une cérémonie liée à un futur mariage a quitté la route de montagne où il circulait aux Philippines et a été précipité dans un ravin, tuant 13 personnes dont la fiancée et deux enfants, a annoncé la police dimanche. Les passagers du camion étaient principalement un homme et sa famille, qui venaient de rendre visite à la famille de sa fiancée pour demander officiellement sa main, comme le veut la tradition, dans la province de Camarines Sur, dans le sud de l'île de Luzon.

Le camion benne, «un véhicule servant généralement au transport de sable qui avait été loué pour l'occasion, a perdu le contrôle et s'est renversé; certains passagers ont été éjectés, tandis que d'autres ont été écrasés», a précisé un responsable de la police locale, Victor Quinao, ajoutant qu'il ignorait pourquoi la fiancée se trouvait à bord du camion.

Les accidents de la route sont fréquents aux Philippines, où les transports sont essentiellement assurés par des cars en mauvais état ou des camions, avec des conducteurs souvent peu formés. Des transports qualifiés récemment par un député de «cercueils roulants».

