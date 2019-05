En suivant «une voix», la prof de yoga s'est égarée

Amanda Eller a beau avoir frôlé une mort lente et atroce, elle semble garder un souvenir ému de sa folle mésaventure. Cette professeure de yoga de 35 ans a passé plus de deux semaines au fond d'un ravin dans une forêt de Hawaï après s'être perdue lors d'une randonnée. Vendredi dernier, l'Américaine a été retrouvée saine et sauve, après un vaste élan de solidarité ayant permis de la localiser.

Mardi, lors d'une conférence de presse, la trentenaire est revenue sur ces dix-sept jours d'angoisse, relate CNN. L'Hawaïenne assure que cette expérience l'a rapprochée de la nature: «Il y avait tant de beauté dans cela», a-t-elle confié. Au fil des jours, Amanda s'est efforcée de rester positive. Elle admet tout de même avoir commencé à perdre espoir à force de voir les hélicoptères passer au-dessus d'elle sans la voir, à cause de la densité de la végétation.

Le repaire d'un sanglier

Le 8 mai, jour où elle est partie en randonnée, Amanda dit avoir entendu «une voix» la guider à travers la forêt et l'entraîner dans les profondeurs de la réserve naturelle. «Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis sortie de ma voiture, et puis... j'ai un fort sens de l'orientation interne, peu importe comment vous voulez appeler ça, une voix, un esprit... Le cœur», a tenté d'expliquer la randonneuse. Aveuglément, Amanda a suivi cette «voix» «à gauche, à droite, sur ce chemin-là», jusqu'à se perdre.

Pour rester au chaud, la prof de yoga a trouvé refuge dans le repaire d'un sanglier. Le 24 mai, une équipe de secouristes a fini par la repérer alors qu'elle était coincée entre deux chutes d'eau, au fond d'un profond ravin dans le lit d'un ruisseau. Par miracle, elle n'était que légèrement blessée. Face aux médias, la trentenaire a balayé les rumeurs qui laissaient entendre qu'elle n'était pas dans son état normal au moment de s'enfoncer dans la forêt. Amanda était-elle ivre ou sous l'influence d'une drogue? «Tout le monde a sa petite théorie. Moi, je m'enivre de la vie et je m'enivre des gens et du cœur», a-t-elle répondu.

Yoga Teacher Who Disappeared in Hawaii Says 'Voice' Guided Her Through Forest: 'It Was So Strong' https://t.co/FcVVdmooZo— People (@people) 29 mai 2019

