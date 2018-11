5 500 migrants de la caravane sont à Mexico

Environ 5 500 migrants partis à pied le 13 octobre du Honduras pour se rendre aux États-Unis sont arrivés à Mexico à la date de mercredi, a annoncé la Commission mexicaine des droits de l'Homme. La présidente de cette commission, Nashieli Ramirez, a expliqué que 86% de ces migrants sont honduriens et les autres viennent du Guatemala, du Nicaragua, du Salvador, du Panama et du Costa Rica. La Commission et la mairie de Mexico s'occupent de coordonner l'aide aux migrants.

Selon les autorités, la plus grande partie de la caravane partie du Honduras est maintenant arrivée à Mexico, et des groupes attardés devraient arriver dans le courant de la semaine. Deux autres caravanes, comptant chacune quelque 2 000 migrants, sont en route dans le sud du Mexique. Les premiers migrants de la deuxième caravane pourraient atteindre Mexico samedi prochain, selon Mme Ramirez. On ignore quand ceux qui se trouvent déjà à Mexico se remettront en marche en direction de la frontière des États-Unis, où ils veulent tenter d'obtenir l'asile.

Pendant leur séjour dans le stade aménagé, ils reçoivent des vivres, des soins médicaux, des produits d'hygiène et des vêtements. La majorité des migrants centraméricains arrivés à Mexico sont décidés à entrer aux États-Unis malgré les menaces du président Donald Trump, qui a promis de les empêcher de pénétrer sur le territoire américain et a déployé à cet effet quelque 4 800 militaires à la frontière. Pour échapper à la pauvreté ou à la violence des bandes criminelles, plus d'un demi-million de Centraméricains traversent chaque année le Mexique dans l'espoir d'entrer aux États-Unis.

(L'essentiel/afp)