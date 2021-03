«Terminator» passera bien 30 ans en prison

La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé mardi en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l’ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda pour des crimes de guerre et contre l’humanité commis en République démocratique du Congo (RDC) au début des années 2000.

Bosco Ntaganda, surnommé «Terminator», avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transfert forcé de la population civile.

«Jugement définitif»

Les juges ont rejeté tous ses moyens d’appels contre le verdict de culpabilité et contre la peine de 30 ans de prison ferme, la plus lourde jamais prononcée par la CPI, juridiction basée à La Haye et créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde. La chambre d’appel de la CPI «confirme à la majorité la décision de condamnation» et «confirme la peine prononcée par la chambre de première instance», a déclaré le juge Howard Morrison.

Le jugement est «désormais définitif», a fait savoir la CPI dans un communiqué publié à l’issue de l’audience. «En paix avec lui-même», selon les mots de son avocat, M. Ntaganda avait fait appel de sa condamnation en première instance. L’accusation avait également fait appel. Cet ex-général de l’armée de RDC, qui avait la réputation d’être un leader charismatique, a toujours assuré être un «révolutionnaire» et non un criminel, rejetant son surnom de «Terminator».

(L'essentiel/AFPE)