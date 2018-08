Quatre ados perdent la vie lors d'une soirée pyjama

Une fête d'anniversaire a tourné au drame, samedi soir à Cortland (Indiana). Huit adolescents étaient en pleine soirée pyjama lorsqu'ils ont remarqué que la maman de leur hôte était tombée en panne près de la maison. Le groupe était en train de pousser le SUV lorsqu'une conductrice de 24 ans arrivant de derrière l'a percuté de plein fouet.

Nevaeh (14 ans), Jenna (14 ans) et Brittany (15 ans) ont succombé sur les lieux de l'accident. Martin, 16 ans, a été héliporté vers l'hôpital et sa mort a été prononcée à son arrivée. Les quatre autres jeunes gens sortis pour aider la maman de leur copine ont été blessés. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins diffusé. Pour l'heure, la conductrice qui a heurté les adolescents n'a pas encore été mise en examen.

Dimanche, une veillée s'est tenue devant le lycée des victimes. L'émotion était à son comble lorsque le pasteur Andy Schroeder s'est adressé aux centaines de personnes présentes, lisant à haute voix les noms des victimes. Torre Collins, maman de Nevaeh, a imploré les autres parents de serrer fort leurs enfants contre eux. «La mienne a passé la porte samedi et ne rentrera jamais», a-t-elle confié à The Tribune. Nevaeh devait fêter ses 15 ans le 5 septembre.

