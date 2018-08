«Je leur ai juste dit des choses positives»

Leur cauchemar a tenu en haleine la planète entière pendant près de deux semaines. Tirés d'affaire après une opération de secours d'envergure, les douze jeunes footballeurs thaïlandais et leur coach ont accordé une interview à ABC News. Ce que retiennent les enfants de cette expérience traumatisante, c'est surtout la quantité d'amour qu'ils ont reçu. «J'aimerais remercier tout le monde. Vous m'aimez tous, et j'aime tout le monde. J'ai l'impression que les gens du monde entier sont mes parents», confie Adul Samon, 14 ans.

Après une retraite de quelques jours dans un temple, où ils ont appris «comment être patient» et «avoir l'esprit en paix», les adolescents ont dû gérer leur célébrité soudaine. Les gens les arrêtent dans la rue et leur demandent de poser avec eux. Duangphet «Dom» Phromthep, 13 ans, explique que son compte Instagram compte désormais plus de 300 000 abonnés.

«J'ai essayé de prendre sur moi»

Le 23 juin, après leur entraînement de football, les jeunes et leur coach ont décidé de visiter la grotte de Tham Luang. Certains garçons qui avaient déjà découvert ce lieu ont fait saliver leurs copains en évoquant une «ville cachée», ou encore une «ville sous l'eau». «Tout excités mais un peu apeurés», les jeunes sont entrés dans cette cavité. Eakapol «Ek» Jantawong, leur coach âgé de 25 ans, avait anticipé cette visite et prévu une lampe torche, des batteries de rechange et une corde. Comme il pensait passer seulement une heure dans la grotte, le jeune homme n'avais pas prévu de nourriture ni d'habits de rechange.

Soccer players rescued from Thai cave thank the world for teaching them 'love': In an exclusive interview, the 12 boys and their soccer coach thank the world. https://t.co/NjSo8MB7Kf pic.twitter.com/q9NAouKkzy— Patrick (@cahulaan) 23 août 2018

Le groupe était en pleine exploration lorsque des pluies de mousson ont frappé. En voulant sortir de la grotte, l'équipe a réalisé que le passage était inondé. Tandis que ses joueurs tenaient un bout de la corde, «Ek» s'est saisi de l'autre extrémité et a tenté de plonger afin de déterminer si un passage était possible. Cela n'était pas le cas. Prenant conscience de la situation, le coach a tout de suite fait en sorte d'éviter toute panique. «J'ai essayé de prendre sur moi. J'ai essayé de ne pas leur dire que nous étions pris au piège. Je leur ai simplement dit des choses positives», explique-t-il.

Pas sûrs d'être recherchés

Les enfants ont fini par comprendre qu'ils étaient coincés. Tout en s'enfonçant dans la cavité à la recherche d'un endroit sec, le groupe a commencé à se réfugier dans la prière et la méditation. Au fil des heures, puis des jours, l'équipe s'hydratait grâce aux stalactites de la grotte et se relayaient pour creuser un trou. «Continuons de nous battre» était son credo. Le 2 juillet, alors que les forces et l'espoir faiblissaient, l'arrivée de deux plongeurs britanniques a galvanisé les troupes. «J'étais choqué. J'étais bouleversé et je ne savais pas quoi dire», explique Adul, envoyé à leur rencontre parce qu'il se débrouille en anglais. Jusqu'à ce moment-là, l'équipe n'était même pas sûre que l'on cherchait à la secourir.

Chanin «Titan»Viboonrungruang, 11 ans, raconte avoir fondu en larmes au moment où il a aperçu ses parents à travers la vitre de l'hôpital: «Je me sentais plus au chaud. J'étais très content. J'ai pleuré», confie-t-il. La plupart des enfants ambitionne d'intégrer, plus tard, l'équipe nationale thaïlandaise de football. «Ek», le coach, conclut solennellement cette interview: «Nous promettons d'être de bons citoyens pour la société. Nous étudierons et nous aimerons les gens à travers le monde de la même manière que le monde entier nous aime, tous les 13. Merci.»

(L'essentiel/joc)