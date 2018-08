Une centaine de passagers survivent au crash

Une centaine de passagers d'un vol Aeromexico ont survécu mardi au crash au décollage de leur appareil dans le nord du Mexique, mais la plupart ont dû être hospitalisées pour des blessures, dont deux dans un état grave. L'avion de type Embraer 190, qui effectuait la liaison entre Durango, dans l'État de Durango, et Mexico, s'est écrasé vers 15h30 locales (22h30 mardi soir au luxembourg), avec 99 passagers à bord - dont onze enfants - et 4 membres d'équipage, tandis qu'il décollait au milieu d'un orage.

Une rafale de vent aurait «rabattu l'avion vers le sol» dont une aile aurait touché la piste, selon le gouverneur de l'État, Jose Aispuro. Les moteurs auraient alors été arrachés et l'appareil aurait glissé sur 300 mètres à travers un champs, où il s'est finalement immobilisé avant de s'enflammer.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso.– José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 31 juillet 2018

L'activation des toboggans aurait permis l'évacuation des passagers avant le début de l'incendie. Les images de la protection civile diffusées par les médias montrent un avion au milieu des herbes, la carlingue endommagée, partiellement consumée par les flammes.

«Il n'y a pas de personne décédée», s'est réjoui M. Aispuro. L'accident a cependant fait deux blessés graves, dont le pilote, qui a dû être opéré de la colonne vertébrale. Une petite fille souffre par ailleurs de brûlures sur 25% du corps, a-t-il précisé aux journalistes. Au total, 97 personnes ont été admises dans les hôpitaux de la ville mais la majorité pour des blessures «très légères», selon le porte-parole de la protection civile locale, Alejandro Cardoza, et certaines auraient déjà pu regagner leur domicile.

L'écrasement du vol 2431 de la compagnie Aeroméxico n'a fait aucune victime, selon le gouverneur de l'État du Durango, au Mexique. https://t.co/yYlgYs2Ecw– Journal de Montréal (@JdeMontreal) 31 juillet 2018

«J'ai vu des flammes»

«On était sur la piste quand la visibilité s'est obscurcie, a raconté à l'AFP Jacqueline Flores, 47 ans, qui voyageait avec sa fille de 16 ans. L'avion a décollé, puis j'ai senti qu'il commençait à s'incliner et c'est là qu'on est tombé». «Je crois qu'on est retombé sur la piste car c'était une surface en dur, puis on a dérapé sur de la terre jusqu'à ce que ça s'arrête» indique-t-elle.

«Les bagages tombaient dans le couloir. J'ai commencé à sentir de la fumée» poursuit cette femme, venue passer des vacances à Durango d'où elle est originaire, avant de retourner à Bogota, en Colombie, où elle est employée de maison. «J'ai immédiatement enlevé ma ceinture et j'ai vu des flammes, il fallait sauter. Il y avait un trou juste à côté de nous, l'avion s'était brisé, j'ai dit à ma fille il faut qu'on saute par ici et on a sauté » poursuit-elle.

PASSENGER PLANE CRASH: An Aeromexico flight carrying 97 passengers and four crew members crashed in a field, with pilots unsuccessfully trying to abort takeoff in bad weather – and miraculously, everyone surviving. @LinseyDavis reports. https://t.co/n7mHEoUUibpic.twitter.com/iNK1AFoWXm– World News Tonight (@ABCWorldNews) 31 juillet 2018

Selon le gouverneur, les passagers se sont entraidés pour évacuer rapidement l'appareil. Certains auraient souffert de crises de nerf à l'issue de l'accident, a-t-il précisé. Un correspondant de l'AFP a vu des passagers qui quittaient à pied l'appareil, certains présentant des blessures légères.

An Aeromexico passenger plane crashed in Mexico's central state of Durango on Tuesday, images posted on Mexican television and social media showed. It was unclear whether there were casualties. https://t.co/qamGzDfiNT– New York Times World (@nytimesworld) 31 juillet 2018

(L'essentiel/afp)