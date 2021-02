Le cauchemar d’une famille de Floride a connu une fin heureuse, mardi en banlieue de Tampa. Le temps d’aider sa belle-mère à décharger ses courses, Chelsea West avait garé sa voiture dans une allée et laissé sa fille endormie à l’arrière. «Moins d’une minute. C’est tout ce qu’il faut, moins d’une minute. Parce qu’elle ne voulait pas réveiller son bébé et la faire sortir de la voiture, quelqu’un en a profité, a sauté dans le véhicule et l’a volé avec le bébé à l’intérieur», explique à WREG Chad Chronister, shérif du comté de Hillsborough.

Une alerte enlèvement a été diffusée et les forces de l’ordre de la région se sont lancées aux trousses du voleur. Le calvaire enduré par les parents de la petite Tinnley aura duré quelques heures. Des images enregistrées par la bodycam du caporal-chef John Seale montrent le moment où la police retrouve la voiture volée, avec le bébé en pleurs à l’intérieur. «Tu vas bien, bébé? Tu as chaud. Ça va aller, bébé», rassure le policier. La petite fille âgée d’un an a été retrouvée à côté d’une église, à environ 5 kilomètres de chez elle.

Selon le shérif, le véhicule était encore un peu chaud et l’enfant n’était pas blessée. Le voleur de voiture n’a pas encore été localisé. La police s’intéresse à des images enregistrées par la caméra de surveillance d’un habitant: elles montrent un homme se promener dans le quartier et demander aux gens s’ils peuvent l’emmener à quelque part en voiture. Bouleversés d’avoir retrouvé leur fille, les West se remettent doucement de leurs émotions. «Il vaudrait mieux pour toi que je ne retrouve pas», a lancé le père du bébé à l’auteur du vol.

(L'essentiel/joc)