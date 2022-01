L'Inde fait ses adieux à la tigresse Collarwali

Collarwali, surnommée «supermaman» par la presse locale pour avoir donné naissance à près de 30 tigrons, est décédée à l'âge de 16 ans, paisiblement, le week-end dernier, des suites de troubles intestinaux liés à sa vieillesse. Des gardes-forestiers ont procédé à ses funérailles, portant la dépouille de Collarwali sur un bûcher funéraire orné de guirlandes de fleurs pour sa crémation, selon le rituel hindou. Des hommages de ses fans attristés ont inondé les réseaux sociaux.

«La tigresse était très populaire dans la réserve et auprès de la communauté locale», a déclaré à l'AFP Alok Mishra, directeur de la réserve de tigres de Pench, «tout le monde connaissait son existence». Sur les 29 tigres qu'elle a enfantés au cours de sa vie, 25 ont survécu jusqu'à l'âge adulte.

She lived like a queen for 17 years in Pench and gave birth to 29 cubs. End of an era. RIP #collarwali #ripcollarwali #indiaves @RandeepHooda @nehaa_sinha @vivek4wild pic.twitter.com/F9UWV2RmG4

Son nom, signifiant «Avec collier», trouve son origine dans un projet d'étude de l'espèce, développé dans le parc naturel alors qu'elle n'était elle-même qu'une petite tigresse. «Elle fut le premier tigre équipé d'un collier (radio) dans la réserve», selon Alok Mishra qui précise que cet équipement avait permis de «bien l'observer et la connaître».

Des visiteurs venaient de toute l'Inde pour essayer d'apercevoir Collarwalli dans sa réserve de Pench, une région du centre de l'Inde, qui aurait inspiré le célèbre «Livre de la jungle» à l'écrivain anglais Rudyard Kipling, né en 1865 à Bombay. Le braconnage pour leur précieuse peau, les conflits avec les humains et la perte de leur habitat en raison de l'urbanisation, ont réduit la population de tigres dans le monde à des niveaux dangereusement bas.

L'Inde abrite près de 75% des tigres subsistants sur la planète, avec près de 3 000 individus, selon le dernier recensement de 2018.

Pranams to Collarwali, the famous Tigress Queen of Madya Pradesh & mother to 29. Given all the ritualistic rights on her passing, a friend sent me videos & photos and they made we weep. Pranams to the beautiful Hindu culture that honours life in this way. pic.twitter.com/IRfCldsoiK