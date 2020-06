Cette femme fait exprès de tousser sur un bébé d'1 an

L'épidémie de coronavirus a pu faire ressortir le meilleur de certaines personnes. D'autres ont révélé leur pire visage... C'est notamment le cas de cette femme âgée d'environ 60 ans, du côté de San Jose, en Californie. La scène scandaleuse s'est déroulée le 12 juin, dans la file d'attente d'un magasin de yaourts.

Excédée de constater que la jeune femme derrière elle ne respectait apparemment pas les distances de sécurité, la cliente a littéralement disjoncté et volontairement toussé au visage de son bébé d'un an. «Elle a retiré son masque, s'est approchée de l'enfant et lui a toussé 2 ou 3 fois au visage», a confirmé la police, qui a publié la vidéo de l'incident.

Ce n'est pas tout, la femme mécontente aurait en plus proféré un discours raciste: «Elle m'a dit: "Vous ne comprenez pas ce que je dis?" Comme si je ne parlais pas anglais...», explique Mireya Mora, d'origine hispanique. «Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire quelque chose comme ça. Mon fils n'a rien fait de mal. Il a des difficultés à dormir depuis. Pourquoi doit-il subir ce genre de comportement?».

La police a pris l'affaire très au sérieux. La personne est en effet recherchée pour agression. Un appel à témoins a été lancé pour la retrouver. En espérant qu'elle se soit calmée depuis...

(th/L'essentiel)