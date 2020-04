En danger de mort ou complice de son petit ami?

Georgia police are searching for 21-year-old mother Autumn Keara Finlay who is thought to be in “grave danger” and possibly being held hostage by a man suspected of murder https://t.co/DChemlz45n— The Daily Beast (@thedailybeast) April 6, 2020

La police du comté de Butts (Géorgie) recherche activement un individu de 20 ans et une jeune femme de 21 ans. Cody Matthews est soupçonné d'avoir abattu Ryan Ray, un père de famille âgé de 30 ans, le dimanche 5 avril près d'une zone abritant une piscine et des courts de tennis à Jackson. En fuite, il est considéré comme armé et dangereux, et serait accompagné d'Autumn Finlay, sa petite amie.

Dans un premier communiqué diffusé lundi, les autorités estimaient que la demoiselle était en grand danger, probablement retenue contre sa volonté. Les enquêteurs ont finalement changé leur fusil d'épaule, estimant qu'Autumn est en fait complice de son copain, et qu'elle essaie de lui éviter une arrestation. La jeune femme est donc désormais recherchée pour «aide et complicité à d'un fugitif», rapporte The Daily Beast.

«Ma fille a été élevée avec des valeurs et une morale»

Cette volte-face de la police a fait bondir la mère de la jeune femme, qui a partagé sa colère sur les réseaux sociaux: «Personne ne sait ce que Cody a dit ou fait à Autumn, tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a disparu. (...) Ma fille a été élevée avec des valeurs et une morale. Elle a la tête sur les épaules et ne partirait jamais sans nous contacter», a écrit Denise Taylor. L'Américaine ajoute qu'Autumn est mère de deux garçons de 2 et 5 ans, et qu'elle ne les aurait jamais abandonnés.

«Elle a toujours été une bonne gamine. Elle ne s'est jamais mise dans une mauvaise situation», assure de son côté sa sœur, Chrichelle Wood. La police, elle, n'en démord pas: «Si vous avez des informations sur ces deux individus, nous vous demandons d'appeler le 911 immédiatement. Ils sont considérés comme armés et dangereux. Une récompense financière est à la clé». Quant au mobile du meurtre, il reste flou. Selon la sœur d'Autumn, la jeune femme et la fiancée de la victime travaillaient ensemble dans un fast-food.

(L'essentiel/joc)