Cohen va lâcher des infos «terrifiantes» sur Trump

Michael Cohen devait témoigner le 7 février au Congrès américain. Fin janvier, l'ex-avocat de Donald Trump a cependant décidé de retarder son audition en raison de «menaces contre sa famille» émanant notamment du président des Etats-Unis, d'après son entourage. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour cette audition, qui s'annonce explosive. Et ce n'est pas Lanny Davis, l'avocat de Michael Cohen, qui dira le contraire.

New from @ABC News' "The Investigation" podcast: Michael Cohen's lawyer Lanny Davis says his client is a "transformed" man. "He's got the burden of proof to prove that to you." https://t.co/iXoskKCK76 pic.twitter.com/4LFiXzVRcN— ABC News Politics (@ABCPolitics) 19 février 2019

Invité d'ABC News, l'homme a su faire monter la sauce d'une manière diablement efficace. Selon lui, l'ex-fidèle de Donald Trump s'apprête à lâcher plusieurs bombes concernant son ancien ami. «Il faut qu'il raconte au peuple américain son histoire personnelle. Quand j'ai entendu Michael me parler de tout ça, et même si je connaissais déjà énormément de choses négatives à propos de Trump, j'ai trouvé cela terrifiant», assure l'homme de loi.

Après avoir travaillé dix ans pour la Trump Organization, Michael Cohen est devenu un témoin à charge potentiellement dangereux pour le président américain. Lanny Davis l'annonce d'ores et déjà: son client ne pourra pas aborder de sujets cruciaux pour l'enquête sur une ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. En revanche, il pourra décrire ce qu'était sa vie aux côtés du milliardaire. Et d'après l'avocat, les anecdotes scandaleuses ne manqueront pas.

«On va entendre des expériences personnelles vécues aux premières loges, des souvenirs, des incidents, des comportements et des commentaires que Donald Trump a faits pendant ces dix années à huis clos», clame Davis. Il poursuit: Trump «utilise des mots extrémistes en privé, dont Michael Cohen parlera. Il traite mal les gens. Il n'a aucune morale lorsqu'il escroque des gens dans ses entreprises, qu'il fait faillite, qu'il retire de l'argent et qu'il met des gens au chômage. Il n'a pas cette sensibilité morale que nous attendons de nos présidents», lâche Lanny Davis.

Trump fulmine déjà

Michael Cohen a plaidé coupable de violations de la loi électorale, de fraudes bancaires et fiscales et de parjure. Il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir notamment acheté le silence de deux ex-maîtresses présumées de Trump pendant la campagne présidentielle et menti, en juin 2016 devant le Congrès, à propos d'un projet d'hôtel moscovite. Cohen a décidé de coopérer avec la justice dans l'espoir de bénéficier d'un arrangement.

Avant même l'audition de son ancien fidèle, Donald Trump a déjà annoncé son intention de réfuter les propos de Cohen. A plusieurs reprises, le président américain et ses proches ont décrit l'ancien avocat comme un courtier malhonnête, prêt à tout pour tenter de réduire sa peine de prison imminente. Dans un tweet rageur publié en décembre 2018, Donald Trump était allé jusqu'à traiter son ancien pitbull de «balance». L'audition très attendue de Cohen devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Remember, Michael Cohen only became a "Rat" after the FBI did something which was absolutely unthinkable & unheard of until the Witch Hunt was illegally started. They BROKE INTO AN ATTORNEY'S OFFICE! Why didn't they break into the DNC to get the Server, or Crooked's office?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 décembre 2018

(L'essentiel/joc)