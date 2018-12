Malaise palpable aux obsèques de Bush père

Donald Trump et quatre de ses prédécesseurs ont assisté ensemble, mercredi, aux obsèques d’État de George H. W. Bush. Dans la cathédrale nationale de Washington, Donald et Melania Trump ont suivi la cérémonie au premier rang, avec trois ex-présidents démocrates, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, et leurs épouses Michelle Obama, l'ex-secrétaire d’État Hillary Clinton et Rosalynn Carter.

Les images retransmises en direct à la télévision ont montré Donald Trump saluant les Obama, assis juste à côté, mais pas les Clinton et les Carter, plus loin. Hillary Clinton, son ex-adversaire à la présidentielle, n'a pas même échangé un regard avec lui. Petit sourire crispé à l'appui, elle s'est contentée d'un hochement de tête adressé à Melania Trump. Bill, lui, a serré la main de la First Lady, mais a aussi ignoré l'actuel président avant de l'observer furtivement en coin. Ambiance, ambiance...

Cette scène éminemment glaciale n'a pas échappé aux internautes. Certains ont reproché à Hillary Clinton d'être «mauvaise perdante», d'autres estiment qu'elle a bien raison d'ignorer l'homme qui clamait haut et fort qu'elle devait aller en prison.

«Avant/Après. Que s'est-il passé entre ces deux photos?»

«Hillary Clinton qui ignore Trump, c'est moi qui ignore mes problèmes»

Trump has literally hosted chants insisting Hillary be sent to prison, and you want her to SMILE at him? Fuck right off.— Lauren Duca (@laurenduca) 5 décembre 2018

«J'aimerais pouvoir m'engager dans une tâche aussi fermement que Hillary Clinton qui s'engage dans la mission de ne pas croiser le regard de Donald Trump»

I wish I could commit to anything as hard as Hillary Clinton commits herself to not making eye contact with Donald Trump. She is a whole mood today. #GeorgeHWBushFuneral pic.twitter.com/McVVaf0a90— Denizcan Grimes (@MrFilmkritik) 5 décembre 2018

«Hillary attendait de mettre ce vent aux Trump. Elle a répété ce mouvement de tête. Bon sang! ce que j'aime cette femme»

Hillary was waiting to drop that shade on the Trumps. She rehearsed that head nod. I freakin love this woman!!! — Chad (@ChadHourani) 6 décembre 2018

Peu après ce grand moment de malaise, George W. Bush a détendu l'atmosphère en saluant chaleureusement tous les ex-présidents et leurs conjointes, glissant au passage, dans un sourire, une douceur à Michelle Obama avec qui il aime plaisanter.

George W. Bush secretly giving candy to Michelle Obama. pic.twitter.com/rcw72Ndjfa— Eric Alper (@ThatEricAlper) 6 décembre 2018

