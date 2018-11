Bolsonaro hésite à bouger l'ambassade en Israël

Le président élu Jair Bolsonaro a affirmé mardi que le transfert polémique de l'ambassade du Brésil en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, qu'il avait confirmé la semaine dernière son intention de mener à bien, «n'était pas encore décidé». M. Bolsonaro était interrogé par la presse sur le report sine die par l'Égypte d'une visite du chef de la diplomatie Aloysio Nunes, dont Brasilia a affirmé qu'il était dû à un problème de calendrier et ne relevait pas de représailles à l'annonce d'un prochain transfert de l'ambassade brésilienne, très mal accueilli dans le monde arabe.

«D'après ce que je sais, cela est dû à un problème de calendrier», a dit M. Bolsonaro lors de sa première visite à Brasilia depuis son élection le 28 octobre. «Il serait prématuré qu'un pays prenne des mesures de représailles à une mesure qui n'a pas encore été décidée». «Celui qui décide où se trouve la capitale d'Israël est le peuple, l'État d'Israël», a-t-il dit. «Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la campagne, nous avons l'intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem», avait pourtant écrit le président élu jeudi dernier sur Twitter.

Cette annonce, quelques mois après la même démarche par les États-Unis de Donald Trump, en mai, avait déclenché de vives protestations dans le monde arabe. Brasilia s'expose à des sanctions commerciales, notamment sur ses importantes exportations de viande Hallal vers le monde arabe. Pour la communauté internationale, le statut de la Ville sainte doit être négocié par les deux parties et les ambassades ne doivent pas s'y installer tant qu'un accord n'a pas été trouvé. L'État hébreu considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens aspirent à faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur État.

As previously stated during our campaign, we intend to transfer the Brazilian Embassy from Tel-Aviv to Jerusalem. Israel is a sovereign state and we shall duly respect that.