L'ancien chef des FARC demande «pardon»

L'ancien leader des FARC Rodrigo Londoño, dit «Timochenko», a demandé «pardon» aux victimes des enlèvements de la guérilla marxiste, lors du premier procès ouvert vendredi des chefs guérilleros, prévu par l'accord de paix de 2016. «Nous demandons pardon à toutes les victimes, nous ferons l'impossible pour qu'elles puissent connaître la vérité sur ce qui s'est passé, nous assumerons la responsabilité qui nous incombe», a déclaré Rodrigo Londono, à l'issue de cette première journée du procès à Bogota des responsables des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

A la suite de l'accord de paix conclu avec la gouvernement en 2016 à La Havane, les FARC se sont depuis converties l'an dernier en parti politique, gardant le même acronyme. Les ex-guérilleros, qui se sont engagés à rendre compte de leurs crimes et à dédommager leurs victimes, sont poursuivis pour 6 162 cas d'enlèvements, commis entre 1993 et 2012, parmi lesquels celui de la franco-colombienne Ingrid Betancourt, séquestrée durant six ans jusqu'à sa libération par l'armée le 2 juillet 2008.

Un accord de paix encore très critiqué

La justice a convoqué 31 anciens chefs guérilléros, sous l'inculpation de «détention illégale de personnes». Seuls Timochenko, nom de guerre de Londono, et Pablo Catatumbo et Carlos Lozada, deux autres ex-dirigeants des FARC, se sont présentés au procès, les autres accusés ayant envoyé leurs avocats.

Timochenko hoy entrando a »rendir cuentas a la JEP. La imagen lo dice todo. pic.twitter.com/Yorq82GLz4– Erika Salamanca (@ErikaSalamanca) 13 juillet 2018

«Je suis ici à votre disposition, profondément ému de voir la manière dont se concrétise le rêve que nous avons bâti à La Havane», où l'accord qui a mis fin à plus de 50 ans de conflit a été conclu, a déclaré Timochenko. Près de 7 000 guérilleros ont depuis déposé les armes et le parti nouvellement créé, la Force alternative révolutionnaire commune, aura 10 députés au Parlement à partir du 20 juillet. L'accord de paix divise toutefois encore profondément la Colombie, certaines victimes exigeant d'abord la vérité concernant les enlèvements de leurs proches et le sort qui leur a été réservé, avant toute clémence de la justice.

