Fuite sur l'ISS: la fusée sabotée à la perceuse?

La Russie a lancé des vérifications mardi, après une fuite d'oxygène la semaine dernière sur un vaisseau Soyouz amarré à la Station spatiale internationale (ISS), qui pourrait selon elle avoir été causée par un forage intentionnel.

«Nous étudions la version d'un problème causé sur Terre. Mais il y a aussi une autre version que nous n'excluons pas: une interférence délibérée dans l'espace», a indiqué Dmitri Rogozine, le directeur de l'agence spatiale russe Roskosmos. «Il y a eu plusieurs tentatives de percer» un trou dans le Soyouz MS-09 amarré au segment russe de l'ISS, a poursuivi M. Rogozine, ajoutant que le trou semblait avoir été fait par une «main hésitante». «De quoi s'agit-il: d'un défaut de fabrication ou d'un acte prémédité?», a affirmé M. Rogozine, cité par l'agence publique Ria Novosti.

L'hypothèse d'une météorite exclue

M. Rogozine avait auparavant affirmé que la micro-fissure, qui avait provoqué jeudi une fuite d'oxygène et une chute de pression sur l'ISS sans présenter de danger pour l'équipage, était probablement due à l'impact d'une micro-météorite. «Nous avons déjà exclu la version de la météorite», a-t-il affirmé lundi. La fissure, située sur une partie du vaisseau Soyouz qui ne sera pas utilisée pour le retour sur Terre, avait été dans un premier temps colmatée avec du ruban thermorésistant, selon la NASA. Une commission russe a été créée pour identifier les responsables, tandis que tous les vaisseaux Soyouz et Progress seront vérifiés, selon une source au sein du secteur spatial russe cité par Ria Novosti.

Les problèmes techniques et dysfonctionnements ne sont pas rares à bord de l'ISS et la plupart du temps sans réel danger pour l'équipage. Le secteur spatial russe a connu plusieurs revers retentissants entre 2015 et 2017, tels que la perte d'un vaisseau cargo Progress devant ravitailler l'ISS, la défaillance d'un lanceur Proton ou encore la découverte de défauts sur la plupart des moteurs produits pour les fusées devant placer en orbite des satellites. La Station spatiale internationale est l'un des rares exemples de coopération entre la Russie et les États-Unis dans un contexte de tensions sans précédent depuis la guerre froide.

(L'essentiel/afp)