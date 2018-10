Tuée à 12 ans en voulant rattraper son chien

La petite ville de Lexington (Virginie) pleure la mort de JennaRae Goodbar, 12 ans. La jeune fille était en pleine séance de dressage avec sa chienne Cash quand celle-ci s'est soudainement mise à courir vers une route très fréquentée. En essayant désespérément de rattraper l'animal, l'adolescente n'a pas vu qu'une voiture arrivait à pleine vitesse. Incapable de s'arrêter à temps, l'automobiliste – qui se trouve être un ami de la famille – n'a pu éviter JennaRae et sa chienne.

Le choc ne leur a laissé aucune chance. «Vous savez, arriver et découvrir quelque chose comme ça, cela reste très longtemps dans votre mémoire. Bien sûr, c'était juste en face de chez elle, alors son père et son frère étaient là», a confié à Virginia First Emory Higgins, pompier volontaire, qui connaissait bien la petite victime.

«Amoureuse des chiens»

Effondrée, la famille de JennaRae bénéficie d'un bel élan de solidarité de la part d'amis, proches, et habitants du quartier, où tout le monde se connaît. Les pompiers de la ville, eux, s'organisent pour apporter de la nourriture aux Goodbar. Sur Internet, une collecte de fonds a été lancée pour aider la famille à payer l'enterrement de l'adolescente. La jeune fille et son animal avaient une relation très spéciale: la collégienne avait acheté Cash avec son propre argent et la traitait comme son «bébé», a raconté sa maman à WTVR.

Pour garder ce lien intact, les parents de JennaRae ont décidé que les deux amies seraient enterrées ensemble, samedi. «On se souviendra toujours d'elle comme d'une petite fille douce, énergique, amoureuse des chiens et de la chasse. Une petite fille qui a touché la vie de beaucoup de gens», peut-on lire sur GoFundMe.

(L'essentiel/joc)