Sauvé car il ne voulait pas rester debout à la messe

Quand Dilip Fernando est arrivé dimanche, il y avait une foule telle à son église de Negombo, au nord de Colombo, qu'il a choisi d'aller assister ailleurs à la messe de Pâques, pour ne pas rester debout. Cette décision lui a peut-être sauvé la vie. Peu de temps après, une bombe y a semé la mort et le chaos, s'inscrivant dans la série d'attentats qui ont tué environ 290 personnes en quelques heures au Sri Lanka dimanche, principalement dans des églises et des hôtels haut de gamme. Un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), est à l'origine des attaques suicides.

Lundi matin, Dilip Fernando est revenu sur le lieu de la tragédie, dont sa famille est miraculeusement sortie indemne. «C'est ici que je viens généralement à la messe», raconte à l'AFP ce retraité de 66 ans près de l'église Saint-Sébastien qui porte les stigmates de l'horreur de la veille. Autour, des dizaines de membres des forces de sécurité patrouillent. «Hier, ma femme et moi sommes arrivés à 7h30 mais c'était tellement bondé qu'il n'y avait plus de place pour moi. Je ne voulais pas rester debout alors je suis allé dans une autre église.»

«Il a touché la tête de ma petite-fille qui a deux ans»

Mais sept membres de sa famille, parmi lesquels ses deux petites-filles, ont choisi de rester et de s'asseoir à l'extérieur. C'est là qu'ils ont vu un jeune homme qu'ils soupçonnent d'avoir été le kamikaze responsable du carnage. «A la fin de la messe, ils ont vu un jeune homme entrer dans l'église avec un sac lourd», raconte Dilip Fernando, qui a posteriori, en est convaincu: «C'était sans aucun doute le kamikaze.»

«Ils se sont dit qu'il était inhabituel d'entrer dans l'église à ce moment-là», poursuit-il. «En passant, il a touché la tête de ma petite-fille qui a deux ans, ce que les membres de ma famille n'ont pas aimé», ajoute-t-il. «Il paraissait très jeune et innocent selon eux, peut-être la trentaine», détaille-t-il. Peu après son entrée dans l'église, une énorme explosion a retenti. «Ils sont partis en courant. Ils avaient tellement peur. Ils m'ont immédiatement appelé pour savoir si j'étais à l'intérieur mais j'étais alors dans une autre église.» Aucun membre de sa famille n'a été blessé.

