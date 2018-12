Une chanteuse retrouvée morte dans le Danube

Qu'est-il arrivé à Anca Pop? La chanteuse canado-roumaine de 34 ans a été retrouvée morte dans son véhicule immergé dans le Danube, lundi dans le sud-ouest de la Roumanie. C'est la sœur de l'artiste qui avait alerté la police, inquiète de ne pas l'avoir vue chez leurs parents dimanche soir, comme c'était prévu. La police, qui n'exclut aucune thèse, a annoncé l'ouverture d'une enquête, mardi.

La musique de la trentenaire était un mélange d'influences balkaniques et pop, explique l'agence AP. Elle était notamment populaire au Japon et avait collaboré avec le musicien bosniaque Goran Bregovic. Anca Pop avait fui la Roumanie avec sa famille en 1987, traversant le Danube vers ce qui était encore la Yougoslavie. Quelques mois plus tard, elle avait émigré au Canada, avant de revenir dans son pays.

Cette année, Anca Pop avait fait scandale en Roumanie en révélant son homosexualité.

(L'essentiel/joc)