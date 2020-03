Mais d'où viennent les narcos sous-​​marins?

Longtemps surnommés «Big foot» - beaucoup en parlaient sans en avoir vus - les narcos sous-marins sont conçus dans le secret des mangroves de Colombie, avant de remonter l'océan Pacifique vers l'Amérique centrale ou les Etats-Unis, voire traverser l'Atlantique jusqu'en Europe, chargés de tonnes de drogue.

Bleu, gris, vert pastel, des embarcations, dont la rusticité évoque les gravures de «Vingt mille lieux sous les mers», gisent à marée basse entre les racines des palétuviers ou sur les plages de sable noir de la base navale de Poseidon, la brigade des stups de la marine colombienne.

«Au ras de la surface»

En dépit de leur nom populaire, et à la différence du Nautilus de Jules Verne, ce ne sont pas des sous-marins aptes à plonger dans les profondeurs de l'océan, mais des semi-submersibles: plus légers, en fibre de verre, ils flottent entre deux eaux. Ces engins naviguent «au ras de la surface, et la structure qui dépasse est très petite» ce qui, ajouté à leur couleur délavée et à un faible rayonnement thermique, les rend difficiles à repérer par les patrouilles ou les radars, a expliqué à l'AFP le contre-amiral Hernando Mattos Dager, commandant de Poseidon, Force spéciale de la marine contre le narco-trafic n°72, basée à Tumaco (Nariño, sud-est).

Frontalier de l'Equateur, le Nariño est le département qui compte, selon l'ONU, le plus de plantations illicites avec 41 903 des 169 000 hectares cultivés en 2018 en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne dont les Etats-Unis sont le principal consommateur.

Plus de 90% du trafic par mer

«Les grandes quantités de cocaïne sont transportées par voie maritime (...) C'est beaucoup plus facile de déplacer une tonne de cocaïne par mer que par avion car il y a plus de contrôles du fret dans les aéroports», poursuit le contre-amiral, précisant que 80% du narco-trafic colombien passe par le Pacifique, 14% par la mer des Caraïbes.

Les rumeurs sur l'existence de tels semi-submersibles ont commencé à circuler dans les années 1990. Mais ce n'est qu'en 2006 que le premier a pu être intercepté, au large du Costa Rica avec 3,5 tonnes de cocaïne à bord. Ces engins permettent de transporter davantage de drogue et sur de plus grandes distances que les traditionnelles chaloupes rapides ou «go fast», chargées de 600 à 900 kg.

Les trafiquants se regroupent pour financer et charger ces embarcations furtives. Le pari est rentable: «un kilo de cocaïne vaut 30 000 dollars dans les rues de New York», souligne le commandant de Poseidon, précisant que 33 semi-submersibles ont été interceptés en 2019, plus de deux par mois en moyenne.

