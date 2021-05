Deux arrestations après l’attentat contre Nasheed

La police des Maldives a arrêté deux personnes en lien avec la tentative d’assassinat sur l’ancien président Mohamed Nasheed, qui est sorti de réanimation, ont annoncé samedi des responsables et des proches. L’archipel, destination touristique de luxe, a demandé l’aide internationale pour mener l’enquête sur l’attentat à la bombe jeudi contre Mohamed Nasheed, qui fut son premier chef d’État démocratiquement élu et est actuellement président du Parlement.

La police a indiqué que deux personnes avaient été arrêtées, sans donner de détail. Elle recherchait quatre suspects aperçus sur les lieux alors que Mohamed Nasheed s’apprêtait à monter dans sa voiture. Une équipe de la police australienne et deux membres de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime devaient se joindre samedi aux enquêteurs.

16 heures au bloc

L’homme politique de 53 ans a subi 16 heures d’interventions chirurgicales pour retirer des éclats de l’explosion de ses poumons et de son foie, de son abdomen et de ses membres. Mohamed Nasheed, qui occupe la deuxième plus haute fonction dans la hiérarchie de l’État, a parlé à sa famille indiquant qu’il se sentait «beaucoup mieux», a indiqué sa soeur Nashida Sattar. «Les médecins sont très contents des progrès», a ajouté son frère, Ibrahim Nasheed. «Il n’est plus sous assistance respiratoire et respire par lui-même. J’ai pu échanger quelques mots avec lui».

Une bombe artisanale a été utilisée, a indiqué l’armée dans son premier rapport sur la tentative d’assassinat. «L’engin explosif a été déclenché à l’aide d’une télécommande», a déclaré un responsable de l’armée aux journalistes dans la capitale Malé. La bombe était attachée à une moto garée près de la voiture de Nasheed.

(L'essentiel/afp)