«Elle s'est effondrée!»: l'enfer en haute définition

Caméra sur l'épaule, Mark LaGanga court à droite à gauche, braque de temps à autre son objectif sur les tours jumelles en flammes, interroge des gens sidérés, prends des risques insensés, s'enfuit... Alors cameraman pour la chaîne CBS, l'Américain se trouvait à Manhattan au moment où deux avions ont percuté le World Trade Center, le 11 septembre 2001. Près de 17 ans après les attentats, LaGanga a publié sur YouTube une version restaurée de son témoignage, rapporte LAD Bible.

Cette vidéo déchirante, longue de près d'une demi-heure, plonge les internautes au cœur de l'enfer. Les images et les sons ont été nettoyés et convertis en haute définition, donnant un résultat aussi saisissant que glaçant. On y voit Mark LaGanga se rendre à l'intérieur du lobby du WTC7, voisin des tours jumelles. «Je pense que vous devriez partir. Tous les autres sont partout. Il paraît que le haut du bâtiment s'est écroulé» lance un secouriste au cameraman. Certaines victimes attendent une ambulance, d'autres sont évacuées sur des civières.

Il a porté une femme handicapée sur 68 étages

Au milieu du clip, LaGanga s'approche d'un homme en costume qui erre dans les gravats. Il explique qu'il se trouvait au 81e étage d'une des deux tours et qu'il a miraculeusement réussi à s'en échapper. Bouleversé, il raconte avoir transporté une femme en fauteuil roulant sur 68 étages. La première tour s'effondre, le cameraman immortalise des New-Yorkais en larmes, suffoquant dans la poussière, tandis que les sirènes des pompiers et des secouristes ne cessent de retentir en toile de fond.

Au moment où la seconde tour s'écroule, LaGanga prend le risque de ne pas s'enfuir et se fait littéralement engloutir par un nuage de gravats. Un angoissant écran noir apparaît alors pendant plusieurs minutes, laissant le son témoigner de la violence du choc et du chaos s'ensuivant. «Que s'est-il passé?», demande le cameraman à un passant recouvert de poussière. «Elle s'est effondrée (...) J'ai 69 ans et je peux encore courir», parvient-il à plaisanter. Pendant ce temps, au milieu de la poussière et des débris, les secouristes tentent de se rendre utile.

Le 11 septembre 2001, les attentats les plus meurtriers de l'Histoire ont fait 2 753 morts et plus de 6 000 blessés. Aujourd'hui encore, les autorités américaines continuent d'identifier des victimes. Le mois dernier un jeune homme de 26 ans avait pu enfin être identifié grâce un extrait d'ADN, dix-sept ans après son décès.

