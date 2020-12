Il tue son épouse belge et l'enterre en catimini

Thiès / Meurtre de la Belge Josée Thielemans : Les aveux de son mari.: Agée de 84 ans Josée Thielemans de nationalité belge n’avait plus donné signe de vie. Elle a été retrouvée morte dans un champ à hauteur de Tassette, informait Dakaractu. La brigade… pic.twitter.com/l6buNag80U — Dakaralerte (@dakaralerte) December 22, 2020

Le corps de cette Belge, identifiée comme «Josée Christiane Tilemans» par la gendarmerie et âgée de 72 ans selon la presse locale, a été exhumé le week-end dernier à l'endroit désigné par son mari près de Thiès (Ouest), leur ville de résidence, selon la gendarmerie. Sa dépouille a été transférée dans un hôpital de Dakar et l'enquête «suit son cours», selon la même source.

L'époux, en garde à vue depuis dimanche à Dakar, a «avoué son crime» et expliqué que «lors d'une dispute conjugale le 4 octobre, il a donné à son épouse un coup de tête qui lui a été fatal», selon la gendarmerie. Selon les médias sénégalais, la victime vivait depuis 2011 à Thiès dans une maison lui appartenant et qu'elle partageait avec une co-épouse et d'autres membres de la famille de son époux.

Elle s'était plainte de ces conditions de vie auprès d'une voisine et amie, qui s'est inquiétée mi-octobre de la disparition inexpliquée de la septuagénaire dans une vidéo largement partagée. Le mari avait alors affirmé sur une radio locale être sans nouvelle de sa femme.

(L'essentiel/afp)