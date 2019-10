L'employé caché dans «Gru» a-​​t-​​il fait un signe raciste?

Prise de nostalgie en pensant à ses vacances passées en Floride au mois de mars, la famille Zinger a voulu se remémorer tous ces bons moments en passant en revue ses photos, en août dernier. Mais au moment de se replonger dans leur journée au parc Universal Studios d'Orlando, Tiffiney et Richard ont été pris d'effroi, rapporte USA Today. Leurs enfants avaient innocemment pris la pose avec deux personnages de «Moi, moche et méchant». Au moment de prendre la photo, l'employé déguisé en Gru s'est fendu d'un «OK» à l'envers sur l'épaule de la petite fille, dont la maman est noire et le papa blanc.

Or, ce signe est considéré par beaucoup comme un symbole de haine utilisé par les suprématistes blancs et autres extrémistes de droite. Le 26 septembre dernier, la ligue anti-diffamation américaine (ADL) a d'ailleurs classé ce geste parmi les 200 symboles de haine répertoriés sur son site. On y trouve notamment la croix gammée nazie ou encore le drapeau des États confédérés d'Amérique. «C'est bien plus qu'un simple signe pour dire OK. Beaucoup de gens ne comprennent par la réelle signification de ce symbole», estime Richard.

Employé licencié

Son épouse est écœurée: «Nous voulions juste les faire rencontrer les minions. Faire quelque chose de spécial pour notre famille. Et cette personne a fichu en l'air ce sentiment chaleureux.» Cet incident remonte au mois de mars, mais Tiffiney ne s'en est toujours pas remise. «Cela me rend furieuse que quelqu'un ait ressenti le besoin de faire ça à des enfants», s'indigne-t-elle. L'Américaine s'inquiète des possibles conséquences sur le développement mental de sa fille, atteinte d'autisme.

Après avoir fait des pieds et de mains pour obtenir une réaction du parc, la famille Zinger a finalement obtenu gain de cause. Mardi, Universal Studios a en effet annoncé avoir licencié l'employé en question. «Nous voulons qu'aucun de nos visiteurs ne vivent ce que cette famille a vécu», a fait savoir un porte-parole du parc.

(L'essentiel/joc)