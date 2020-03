«Josh, Erin et Sawyer sont au paradis ensemble»

La ville de Cookeville a payé un lourd au tribut au passage des tornades qui ont ravagé mercredi, le Tennessee. Rien que dans cette ville de 30 000 habitants, au moins 18 personnes sont mortes et sept sont toujours portées disparues. Le bilan provisoire de la catastrophe fait état de 25 décès en tout. Parmi les victimes de Cookeville figure un jeune couple et son petit garçon de 2 ans, rapporte Tennessean. Les proches de Joshua, Erin et Sawyer Kimberlin ont passé de longues heures d'angoisse sans contact avec la petite famille.

«Leur maison à Cookeville a été détruite. Quelqu'un a dit avoir vu Erin et Sawyer quitter la maison, mais pas Josh. On ignore où ils se trouvent pour l'instant. Priez s'il vous plaît», avait écrit sur Facebook une cousine d'Erin. Quelques heures plus tard, la terrible nouvelle est tombée: «Josh, Erin et Sawyer sont ensemble au paradis. Nous sommes effondrés. Ils formaient une magnifique famille», a annoncé Lauren Pitts.

Les deux jeunes époux de 30 et 29 ans, étaient l'exemple type des opposés qui s'attirent. «Josh était décontracté. Pour Erin, tout tournait autour du travail. Il l'a apaisée. Elle lui a fait faire des projets», confie Rodney Pitts, le père de l'Américaine. Les proches des défunts soulignent tout particulièrement leur forte relation avec la religion. L'église que fréquentaient Josh et Erin a d'ailleurs lancé une collecte de fonds pour l'organisation de leur enterrement, écrit WVLT 8.

«Ils ont été une merveilleuse bénédiction pour nous, et leur départ est tout simplement dévastateur pour notre congrégation et la communauté. Ils étaient vraiment des gens formidables. Nous espérions devenir des parents comme eux», a réagi pour sa part Heath Philipps, le meilleur ami du couple. Selon Fox News, toutes les personnes décédées dans le comté de Putnam ont été identifiées, sauf une. Au moins cinq enfants figurent parmi les victimes.

(L'essentiel/joc)