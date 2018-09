«Un vrai cauchemar vous arrive dessus»

Rétrogradée mercredi d'un cran en une tempête de catégorie 2, Florence devrait approcher les côtes de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud jeudi soir et vendredi, mais chacun se demande s'il va être dans la partie la plus violente de l'ouragan, dont la trajectoire est incertaine.

«C'est une fille méchante et capricieuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire», lance Kelly Preston, femme au foyer de 56 ans, marchant dans les rues encore ensoleillées de Charleston, en Caroline du Sud. Jusqu'à mardi, on prévoyait que Florence, avec ses vents de 175 km/h et ses pluies torrentielles, toucherait terre en Caroline du Nord. Mais le Centre national des ouragans parlait plutôt mercredi soir d'une «arrivée lente» qui lui ferait vraiment toucher terre en Caroline du Sud vendredi soir ou samedi. «C'est la roulette russe. Nous ne savons pas où elle va frapper», explique Mme Preston. «Tout ce que je veux, c'est aller m'asseoir chez moi dans mon fauteuil».

Here are the 11 PM EDT Key Messages for Hurricane #Florence. Latest information available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Qckto38JyW— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 septembre 2018

Nicholas Cundiff, médecin de 27 ans roulant à vélo dans les rues désertes de la ville, n'envisage pas de la quitter, alors que les autorités de l'État ont ordonné l'évacuation de près d'un million de personnes. «Je n'ai pas encore vraiment décidé, je vais probablement rester, explique-t-il à l'AFP. C'est un peu déconcertant, car il y a tellement d'inconnues, mais je crois que ça n'a pas l'air trop horrible, et que je pourrai m'en tirer. Si jamais ça tourne vraiment mal, je partirai».

«Attention, l'Amérique!»

Dans Charleston, on ne voyait plus guère dans les rues que les gens en train de finir de protéger les maisons, et les équipes de secours aidant à mettre des planches sur les fenêtres ou des sacs de sable devant les portes d'entrée. Mais de nombreuses maisons dans cette ville historique sont vieilles et souvent en mauvais état, et beaucoup restaient sans aucune protection.

«Je suis inquiet, car je vois que beaucoup de gens ne sont pas préparés. Parce qu'au départ, on ne pensait pas que ce serait trop terrible ici», explique Barry Sparks, retraité en train de faire provision d'eau à Columbia, la capitale de l'État. Les États tout le long de la côte ont déclaré l'état d'urgence, s'attendant à une montée des eaux et des inondations potentiellement catastrophiques.

Les habitants ont même reçu un avertissement... venu de l'espace. L'astronaute allemand Alexander Gerst a tweeté des photos de l'ouragan prises depuis la Station spatiale internationale, avec la légende «Attention, l'Amérique!» «Préparez-vous sur la côte est, vous avez un vrai cauchemar qui vous arrive dessus», a-t-il ajouté.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 12 septembre 2018

Mais le Dr Cundiff refuse de s'inquiéter. «C'est une belle journée. Comme je vais ensuite être enfermé pendant deux jours, je me suis dit que je pouvais aussi bien profiter de ce beau temps aujourd'hui pour être dehors avec mon vélo».

(L'essentiel/afp)