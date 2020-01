Donald Trump qualifie son procès de «farce»

Le procès historique de Donald Trump entre mardi dans le vif du sujet au Sénat américain, où s'affrontent deux camps irréductibles: l'opposition démocrate qui réclame la destitution du président des États-Unis et la majorité républicaine déterminée à l'acquitter, si possible au pas de course.

Quatre mois après le début de l'affaire ukrainienne qui empoisonne la fin du premier mandat du milliardaire, et à moins de dix mois de l'élection présidentielle lors de laquelle il compte en briguer un second, les cent sénateurs vont se retrouver à 13h (18h GMT) au Capitole de Washington, sous la présidence du chef de la Cour suprême, John Roberts.

«Chasse aux sorcières»

De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump se trouvera au Forum économique mondial de Davos. Le président a une nouvelle fois qualifié son procès de «farce» et de «chasse aux sorcières». Les sénateurs, qui ont prêté serment jeudi, en tant que jurés lors de l'ouverture formelle du procès, devront déterminer si le président est bien coupable d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès, comme le décrit l'acte d'accusation adopté en décembre par la Chambre des représentants.

Le président américain Donald Trump a fustigé les «prophètes de malheur» du climat, sous les yeux de la jeune militante Greta Thunberg. «Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse», a martelé Donald Trump, devant l'élite économique et politique du globe, réunie dans la douillette station de ski des Grisons (Suisse) au premier jour du 50e Forum économique mondial (WEF).

Un coup de téléphone

Le rendez-vous s'annonce d'autant plus grave et solennel qu'il s'agit seulement du troisième procès en destitution d'un président américain, après Andrew Johnson en 1868, et Bill Clinton en 1999. Donald Trump y sera représenté par une équipe d'avocats.

Au cœur du scandale: un coup de téléphone en juillet au cours duquel le président américain demandait à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur Joe Biden, son adversaire démocrate potentiel à la présidentielle de novembre.

(L'essentiel/afp)