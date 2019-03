Monaco a vidé ses rues pour accueillir Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping a entamé dimanche à la mi-journée une visite d'Etat à Monaco, vidée de ses visiteurs pour cet événement diplomatique sans précédent pour la petite principauté dont les rues désertes étaient pavoisées aux couleurs chinoises. M. Xi, après une étape à Rome scellant l'entrée de l'Italie dans son grand projet économique des «Nouvelles routes de la soie», est arrivé sur le Rocher environ une heure après avoir atterri en France, à l'aéroport de Nice Côte d'Azur.

C'est la première fois que le président du pays le plus peuplé du monde se rend en visite à Monaco,ÉEtat le plus petit après le Vatican. Le souverain monégasque Albert II, qui entretient aussi de bonnes relations avec Moscou et son président Vladimir Poutine, avait été reçu en septembre à Pékin et tissé des liens avec M. Xi, notamment autour du sport et du football. «Le courant était très bien passé», souligne le gouvernement monégasque.

Hormis la France qui a longtemps géré la politique extérieure monégasque dans une relation de quasi-protectorat selon l'historien Frédéric Laurent, Monaco et ses 38 000 résidents n'avaient jamais accueilli de dirigeant d'un pays membre du conseil de sécurité de l'ONU. Aucun point presse n'est prévu pour cette visite dont il restera cependant des images solennelles, signe de victoire diplomatique pour le prince Albert II et de reconnaissance pour Monaco.

La limousine noire du président chinois arborant un drapeau rouge étoilé s'est garée sur le tapis rouge de la cour d'honneur du palais peu après 13h. M. Xi et son épouse Peng Liyuan ont été accueillis par le prince Albert II et son épouse d'origine sud-africaine, la princesse Charlène.

Outre un déjeuner avec 40 convives, le président Xi doit s'entretenir avec Albert II pour aborder «des sujets d'ordre économique et environnemental», à quelques heures d'une visite officielle en France. Monaco a notamment signé en 2018 un accord avec le groupe chinois Huawei pour faire de la principauté le premier pays entièrement couvert en 5G pour ses communications mobiles.

«Le président Macron a besoin de soutien sur la COP 21 depuis la défection des États-Unis, et peut-être que le prince Albert II va jouer les intermédiaires», estime M. Laurent. Monaco a une politique étrangère autonome depuis 2005, et le Albert II a fait du développement durable et de la protection des mers un axe permanent de ses interventions sur le plan international, ce qui ne l'empêche pas d'être critiqué pour son chantier de l'extension de la ville de Monaco en mer.

(L'essentiel/afp)