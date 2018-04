La vie en suspens des Rohingyas restés au pays

Contrairement à de nombreux musulmans rohingyas exilés au Bangladesh, Abdullah fait partie de ceux qui ont fait le choix de rester en Birmanie, même si c'est pour y mener une vie en suspens. «Nous n'avons plus d'espoir. Nous sommes à la merci du gouvernement», se lamente ce Rohingya de 34 ans, interrogé par l'AFP dans son village de Shan Taung, à la périphérie de Mrauk-U, ancienne capitale du royaume rakhine. Il n'y a pourtant ni soldats ni milices bouddhistes de l'ethnie rakhine dans ce bourg situé à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre des récentes violences anti-rohingyas.

Mais Abdullah, qui travaille comme agriculteur malgré des études supérieures, n'ose pas se rendre dans le centre de Mrauk-U ou dans les villages rakhines, de peur d'être passé à tabac dans le meilleur des cas. Car, effet ricochet de ces violences ayant conduit 700 000 Rohingyas à fuir au Bangladesh depuis août 2017, ce que l'ONU dénonce comme une épuration ethnique par l'armée birmane, ceux qui sont restés vivent dans la peur.

Pas d'accès à l'éducation ni aux soins de santé

Ces musulmans craignent plus que tout leurs voisins bouddhistes de l'ethnie rakhine, qui considèrent cette région comme la leur. Abdullah se souvient pourtant d'avoir vécu avec une famille rakhine pendant ses années étudiantes à Sittwe, la principale ville de la région. Aujourd'hui, «ils ne me traitent plus comme avant. Ils ont des mots très durs», raconte-t-il. Car les liens entre les communautés, complexes, sont aujourd'hui complètement rompus. «Les Rakhines se surveillent aussi pour s'assurer que personne de la ville n'est ami avec les musulmans», affirme un jeune Rakhine habitant Mrauk U, qui préfère rester anonyme.

Ne resteraient plus aujourd'hui en Birmanie que 500 000 Rohingyas: ils sont surtout en Etat Rakhine mais aussi, pour plusieurs dizaines de milliers d'entre eux, dans le reste du pays, notamment à Rangoun, la capitale économique. En Etat Rakhine, certains vivent dans des villages épars comme Abdullah, d'autres dans des camps à la périphérie de Sittwe. Dans ces camps, censés être des solutions de logement temporaires après des violences interreligieuses déjà en 2012, ils sont quelque 130 000 à s'entasser, autorisés à sortir des camps au goutte-à-goutte, et sans accès à l'éducation et aux soins de santé.



