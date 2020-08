Joe Biden veut mettre fin à une «période sombre»

«Trop de colère, trop de peur, trop de divisions»: Joe Biden a appelé jeudi l'Amérique à un sursaut dans les urnes pour «mettre fin à une période sombre» et faire de Donald Trump le président d'un seul mandat. Couronnement d'une carrière politique entamée il y a près de 50 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a formellement accepté l'investiture du parti démocrate pour l'élection présidentielle du 3 novembre.

Plaidant, dans un discours rythmé et enlevé, pour une «Amérique généreuse et forte», il s'en est pris avec virulence à l'actuel locataire de la Maison-Blanche, sans jamais prononcer son nom. «Je vous le promets aujourd'hui: si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres». «L'heure est venue de nous rassembler», a-t-il lancé, 33 ans après sa première tentative dans la course à la présidence. Très attendu pour ce grand oral après des mois de relatif effacement, l'ex-vice-président, coutumier des gaffes, a franchi l'obstacle sans accroc.

Trump réagit sur Twitter

L'ancien sénateur, qui a jusqu'ici réussi à rassembler le camp démocrate, a insisté sur la nécessité de ne pas avoir une approche trop technocratique de la campagne. «Il ne s'agit pas seulement de gagner des voix, il s'agit de gagner les cœurs», a-t-il affirmé. Dans un discours d'à peine 25 minutes, il a promis une rupture nette par rapport au milliardaire républicain sur la pandémie du Covid-19. «Le président continue à nous dire que le virus va disparaître. Il continue à espérer un miracle. Je vais lui apprendre quelque chose: il n'y aura pas de miracle». Biden a promis la mise en place d'une stratégie nationale contre la pandémie «au premier jour» de son mandat.

Promettant d'être solidaire des alliés de l'Amérique, il a estimé que «le temps des flirts avec les dictateurs» était révolu. «Sous une présidence Biden, l'Amérique ne fermera pas les yeux si la Russie propose des primes sur les têtes des soldats américains. Et ne tolérera pas une ingérence étrangère» dans les élections, a-t-il poursuivi. Joe Biden a évoqué les drames personnels qui ont jalonné sa vie. Suivant le discours à la télévision depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a réagi sur Twitter en temps réel: «En 47 ans, Joe n'a fait aucune des choses dont il parle. Il ne changera jamais, que des mots»!

(L'essentiel/afp)