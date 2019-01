Retrouvée 3 mois après le meurtre de ses parents

L'enfant a été retrouvée au nord de la bourgade où elle vivait, Barron, selon un communiqué publié sur le compte Facebook du shérif du comté, Chris Fitzgerald, alors qu'elle était recherchée depuis la mort de ses parents, trois mois auparavant, un crime toujours non élucidé. Ce fait divers sanglant et la mystérieuse disparition de la petite Jayme Closs ont choqué l'État du Wisconsin, dans la région des Grands lacs. L'affaire a eu une résonance nationale aux États-Unis.

Un suspect a été interpellé peu après, a indiqué le shérif, sans révéler de détails. Les autorités policières ont prévu une conférence de presse à Barron, ville de quelque 3 400 habitants, vendredi matin.

Pas d'arme ni de mobile

Selon le journal Star Tribune de Minneapolis, Jayme Closs est parvenue à s'enfuir d'une maison où elle était détenue, dans une zone boisée, près de la petite ville de Gordon. Sale, les cheveux emmêlés et chaussée de souliers trop grands, elle a été prise en charge par des voisins, qui ont alerté la police.

Le double homicide, le 15 octobre 2018, des parents Closs, un couple apparemment paisible qui travaillait dans une société locale d'élevage de volailles, avait plongé dans la perplexité les autorités du Wisconsin. En l'absence d'arme et de mobile évident, le mystère s'était épaissi avec la disparition durable de l'enfant, malgré des recherches menées jour et nuit et des battues rassemblant des milliers de bénévoles.

