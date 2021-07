Il prend 15 ans de prison pour une fraude à la Ponzi

C’était le cerveau de l’une des plus grandes pyramides de Ponzi en cryptomonnaie. Roger Nils-Jonas Karlsson vient d’être condamné par les autorités américaines à 15 ans de prison. Il a également été condamné à verser à ses victimes un montant de plus de 16 millions de dollars et s’est vu confisquer ses luxueux biens immobiliers. En mars dernier, il avait plaidé coupable de fraude boursière et électronique, ainsi que de blanchiment d’argent. La sentence est à la hauteur de la longue activité du criminel et de ses gains frauduleux. Le Suédois a escroqué des milliers de victimes et volé des dizaines de millions de dollars sur une période qui a duré près de dix ans.

Selon le Ministère américain de la justice, Karlsson a dirigé son système d’investissement frauduleux de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en 2019. Il ciblait des personnes en situation financière incertaine, notamment des personnes âgées, en les persuadant d’utiliser des cryptomonnaies pour acheter des actions dans une entreprise qu’il appelait «Eastern Metal Securities».

Diverses excuses

Il promettait aux victimes d’énormes versements liés au prix de l’or, mais l’argent remis n’était jamais investi. Il était plutôt transféré sur les comptes bancaires personnels de Karlsson et utilisé pour acheter des maisons de luxe et même des stations balnéaires en Thaïlande.

Pour faire fonctionner son stratagème pendant près de dix ans, il changeait de marque et montrait aux victimes des faux relevés de compte afin de les rassurer sur leurs investissements. Karlsson leur donnait ensuite diverses excuses pour expliquer les retards de paiement et prétendait même travailler avec la SEC, le gendarme boursier américain,

(L'essentiel/laf)