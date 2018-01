De jeunes enfants étaient sur les canots coulés

Dix migrants ont péri et plus d'une cinquantaine d'autres ont disparu samedi et dimanche au large de la Libye, selon un bilan recueilli lundi par plusieurs organismes auprès des survivants. Parmi les disparus, se trouvent de jeunes enfants.

Un premier canot est parti de Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli, dans la nuit de vendredi à samedi, mais au bout de 8 ou 9 heures il a commencé à se dégonfler et à prendre l'eau. Dans la panique, beaucoup de personnes sont tombées à l'eau, tandis que d'autres ont attendu les secours accrochées à ce qu'il restait du canot, avec les cadavres de leurs proches flottant aux alentours.

«Beaucoup de réanimations»

Prévenus par un avion de surveillance de la mission navale européenne anti-passeurs Sophia, la marine et les gardes-côtes italiens ont pu sauver 86 personnes et récupérer les corps sans vie de six femmes et deux hommes.

«Nous avons fait beaucoup de réanimations. Nous avons réanimé deux enfants, une de 2 ans et une de 3 ans, et aussi une femme», a raconté Maria Rita Agliozzo, médecin de l'Ordre de Malte présente sur le navire des gardes-côtes italiens, au micro de Radio Radicale. La plus jeune des enfants réanimées a perdu sa mère dans le drame, mais sera confiée à sa tante qui se trouvait elle aussi sur le canot.

Selon les survivants, qui ont rencontré des représentants du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de Médecins sans frontières (MSF) à leur arrivée lundi à Catane, en Sicile, le canot était parti avec 140 à 150 personnes à bord. Il y a donc au moins 40 à 50 disparus, dont 15 femmes et six enfants âgés de 2 à 6 ans.

Selon l'OIM et le HCR, les migrants à bord de ce canot venaient de Gambie, de Guinée, du Sierra Leone, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et du Nigeria.

Traversées en baisse

Dimanche, la marine libyenne est intervenue auprès de deux embarcations en détresse au large de la Libye, parties samedi soir elles aussi de Garabulli, récupérant 290 migrants et les corps sans vie de deux femmes. Les migrants ont été reconduits en Libye, où selon l'OIM, ils ont signalé 10 personnes disparues. La marine libyenne n'a pour sa part pas fait état de disparus.

En 2017, au moins 3116 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont 2833 au large de la Libye, selon un décompte de l'OIM. Mais les tentatives de traversée sont en forte baisse depuis l'été, après les efforts italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer, à la suite d'accords avec autorité et milices libyennes.

