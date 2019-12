«Quelques heures avant, j'étais dans l'hélicoptère»

Jeudi dernier, un hélicoptère de la compagnie Safari Helicopters s'est écrasé sur la côte de Na Pali sur l'île hawaiienne de Kauai, coûtant la vie aux sept personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil.

Les victimes sont une famille suisse de quatre personnes, dont deux filles âgées de 10 et 13 ans, et deux touristes américaines, une femme de 47 ans et sa fille de 13 ans. Le pilote Paul Matero, âgé de 69 ans, est également décédé. Il travaillait pour Safari Helicopters depuis douze ans.

C'est le troisième accident d'hélicoptère à Hawaii cette année, selon Hawaiinewsnow. Au cours des dix dernières années, il y aurait eu neuf accidents impliquant des vols touristiques.

« Notre pilote savait exactement ce qu'il faisait, il était très professionnel. »

Un couple originaire de Suisse avait effectué un vol panoramique avec un appareil de Safari Helicopters à peine sept heures avant le tragique accident: «Nous n'avons jamais pensé que l'hélicoptère pouvait s'écraser», a déclaré Michael* à «20 Minuten». Lui et son amie se disent profondément choqués par ce terrible événement. «Cela aurait pu nous arriver.»

Avant d'effectuer le vol en hélicoptère, le couple a suivi une formation: «On nous a expliqué quoi faire en cas de crash en mer. J'ai dû signer un formulaire qui libérait la société de toute responsabilité.» Le couple a trouvé le vol «très agréable». «Notre pilote savait exactement ce qu'il faisait, il était très professionnel.»

« Parfois, nous volions très près des falaises et des rochers »

«Nous étions en mer lorsque nous avons vu deux hélicoptères dans le ciel, dont un qui ressemblait aux appareils de la Rega.» Ce n'est que vingt-quatre heures plus tard que le couple a appris à la radio qu'un hélicoptère de Safari Helicopters avait disparu; puis, peu après, le crash et la mort des sept passagers.

D'autres témoignages de personnes qui avaient effectué des vols touristiques sur cette île, sont parvenues à «20 Minuten»: «Parfois, nous volions très près des falaises et des rochers», se rappelle Janis*, qui s'était rendu à Hawaii en août 2019. Néanmoins, il insiste sur le fait qu'il avait eu totalement confiance dans le pilote et beaucoup de plaisir.

* Les prénoms ont été modifiés

(L'essentiel)