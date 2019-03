Une domestique était forcée à manger son vomi

Cette affaire a été décrite comme «la pire de ce type» dans la cité-Etat de Singapour par le parquet, alors que le couple avait déjà été condamné il y a deux ans pour mauvais traitements envers une autre domestique. Moe Moe Than, la domestique de 32 ans, a été battue et forcée à faire le ménage en sous-vêtements. Sa nourriture était rationnée et elle avait un accès limité aux toilettes.

Ses employeurs ont menacé de tuer ses parents en Birmanie si elle rapportait ces mauvais traitements à la police, selon les documents présentés à un tribunal de singapourien. «Dans cette affaire, les accusés ont maltraité Moe Moe Than de façon systématique et persistante, à la fois physiquement et psychologiquement tout au long de la période au cours de laquelle elle était employée chez eux», a noté le représentant du parquet.

47 mois de prison et une amende

Après que la domestique s'est plainte de ne pas avoir assez à manger, l'épouse du couple l'a forcée à avaler avec un entonnoir un mélange de riz et sucre. La victime alors s'est précipitée dans les toilettes pour vomir cette mixture mais son employeur l'a forcée à «manger son propre vomi», selon l'accusation. La juge Olivia Low a condamné l'épouse, Chia Yun Ling, une ancienne responsable commerciale, à 47 mois de prison et à une amende.

Son mari, Tay Wee Kiat, un ancien responsable informatique, a reçu une peine de 24 mois de prison. Ils doivent aussi payer des dommages à la domestique. Près de 250 000 femmes venues majoritairement d'Indonésie, des Philippines et de Birmanie, travaillent comme employées de maison à Singapour où elles sont parfois victimes d'abus et violences.

(L'essentiel/afp)