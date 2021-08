Il vendait la drogue depuis sa maison de retraite

Un sexagénaire australien a été inculpé pour avoir vendu de la drogue depuis sa maison de retraite, ont indiqué lundi la police et des médias. La police l'avait arrêté jeudi après avoir découvert dans son véhicule du cannabis et de la méthamphétamine. Lors d'une perquisition ensuite chez lui, dans une résidence pour retraités de Dural, en banlieue de Sydney, la police a trouvé du LSD, du cannabis et une matraque, a-t-elle précisé dans un communiqué.

L'enquête sur ce trafic de drogue avait débuté en juin.

Signalé par des habitants

Selon le Daily Telegraph de Sydney, l'enquête avait été ouverte à la suite du signalement par des habitants de cette résidence du comportement suspect d'un retraité âgé de 62 ans ainsi que des personnes qui lui rendaient visite. Le quotidien a affirmé qu'il procédait à ce trafic depuis sa maison de retraite, une information confirmée à l'AFP par la police.

Il a été inculpé pour possession et fourniture de drogues illicites, détention d'une arme sans permis et violation des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19. Il doit comparaître devant un tribunal le 8 septembre.

(L'essentiel/afp)