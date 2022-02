Elle reconnaît son fils et le traîne à la police

Un vol a eu lieu dans un train de banlieue de Chicago, mardi vers 14h. Un jeune homme encagoulé a menacé un agent de train avec une arme de poing et l’a dépouillé de ses 110 dollars en espèces avant de descendre à l’arrêt Van Buren et de disparaître.

La société de transport Metra Electric Line a alors publié des images d’une caméra de surveillance montrant le suspect et décrivant le vol. Ces images ont été largement partagées. La mère de l’agresseur, Zion Brown, un étudiant de 18 ans en économie à l’Université Loyola, à Chicago, les a également vues et a reconnu son fils malgré le masque. Le soir même, elle l’a forcé à l’accompagner au poste de police et à se rendre.

Il passe aux aveux

Le jeune homme a reconnu les faits et a déclaré qu’il avait utilisé un pistolet airsoft, qu’il a ensuite jeté dans une poubelle. Il aurait décidé de commettre ce vol lorsqu’il a vu le conducteur manipuler de l’argent liquide. Après son forfait, il a assisté à ses cours comme si de rien n’était.

Le motif invoqué par Zion Brown était qu’il avait très faim et qu’il avait besoin de manger quelque chose avant d’aller en cours. La juge Maryam Ahmad s’est toutefois montrée peu compréhensive. Elle a ainsi déclaré qu’elle aussi avait souvent eu faim pendant ses études, mais qu’elle n’avait jamais eu l’idée de voler quelqu’un pour cette raison. Zion Brown s’est donc vu refuser la libération sous caution. On ne sait pas encore s’il pourra terminer ses études – il doit se présenter de nouveau devant le tribunal le 4 mars.

(L'essentiel/vja)